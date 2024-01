Braglia: “Per lo Scudetto sarà soltanto una sfida tra Juve ed Inter”

Simone Braglia, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della lotta Scudetto con l'Inter.

Simone Braglia, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Se il Milan c'è per lo Scudetto? Non so su quali basi possa pensare questo. A mio modo di vedere il Milan per il discorso Scudetto è fuori proprio.

Inter e Juve non molleranno fino alla fine, non vedo come il Milan possa rientrare, visto che non ha continuità. Ci vuole un Leao diverso e dei leader che possano trascinare. Il capo dei preparatori è lo stesso da tempo, non credo abbia variato la preparazione.

Se dal 2011 ad oggi è sempre stato fatto un certo tipo di allenamento, non credo che la preparazione abbia inciso così tanto in questa serie di infortuni. Non so se i campi sono trattati allo stesso modo come nell'epoca di Berlusconi. Il 6-1 della Juve contro la Salernitana è pesante, ma non credo che troverà grosse difficoltà a Salerno. L'ambiente sarà infuocato però il divario tra le due è troppo ampio. I giochi per il campione d'inverno sono chiusi".

