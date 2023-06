Braglia: “Nessuno indispensabile: dipende chi vuole restare”

L'ex portiere Simone Braglia ha parlato della 'prossima' Juve a TMW Radio durante Maracanà: "Cambio di modulo? Non mi dispiace del tutto. Ma devo dire che Pogba non lo vedo trequartista. E serve un verticalizzatore in squadra o comunque a centrocampo. Rovella ad esempio a livello caratteriale si impone a metà campo. La Juve gioca sempre per vincere, però serve anche dare tempo a quei ragazzi di valore che possono diventare i campioni del futuro".