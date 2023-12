Braglia: “La compattezza della Juve è disarmante. Allegri miglior tecnico”

Simone Braglia avrebbe elogiato la Juve vista in questa prima parte di stagione: parole al miele anche per il tecnico Massimiliano Allegri

Intervistato a Tmw Radio, Simone Braglia ha parlato della Juventus vista in questa prima metà di stagione. Ecco le sue parole: "La Juve non è ancora al massimo, ma quello che ho visto sono le immagini dello spogliatoio di una compattezza che disarma. C'è entusiasmo tra squadra e staff, credo che quella sia la vera forza della Juve, che sarà una mina vagante per l'Inter fino alla fine".