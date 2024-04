Braglia: “Juventus, punterei su Retegui. Su Allegri…”

Simone Braglia, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a TMW Radio: "Se parliamo di spettacolarità, le squadre di Allegri non lo sono mai state. Dobbiamo chiederci come mai si è persa l'identità di squadra dal ko con l'Inter. Prima la Juve aveva comunque un'identità. Io diffido dal dover pensare che quella squadra sia diventata di punto in bianco così, qualcosa deve essere successo. Oggi guardo la politica della Juve, fondata sui giovani. Icardi può ancora fare bene, ha esperienza, ma io scommetterei su Retegui. E' troppo giovane? Dobbiamo smetterla, perchè in Spagna giovani con potenzialità giocano. Devono guadagnarsi sul campo il posto e devono giocare. C'è già il giusto mix in rosa tra giovani ed esperienza, manca chi riesce a far esprimere certe qualità".