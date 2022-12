Braglia: “Inchiesta Juventus? Io penserei più al campo”

Simone Braglia, ex calciatore, ha detto la sua a TMW sulla Juventus. Ecco le sue parole sull'inchiesta relativa ai bianconeri e al campionato: "Si può essere preoccupati, ma io penserei al campo. Prima della sosta era in netta ripresa, le prime tre partite saranno fondamentali e la Juve può rientrare in gioco se il Napoli lo permetterà. Lukaku e Dzeko non è la coppia perfetta, a seconda delle condizioni fisiche direi Dzeko-Lautaro e non Lukaku, che non mi sembra più quello visto con Conte. E non so se è una questione di feeling col tecnico o condizioni fisiche".