Braghin rinnova come Women’s Football Director: “Ringrazio per la fiducia”

Giornata rivoluzionaria in casa Juventus , fronte Women . I bianconeri, oltre ad aver comunicato l' addio del tecnico Joe Montemurro , ha comunicato il rinnovo del contratto di Stefano Braghin , come Women’s Football Director, fino al 30 giugno 2027.

Queste le parole di Braghin: "Ringrazio Joe a nome di tutta la famiglia Juventus per la passione e l’impegno profusi sin dal suo arrivo in bianconero, ma riteniamo che, nel miglior interesse del Club, sia necessario un cambiamento immediato. Auguriamo a Joe il meglio per il suo futuro professionale".