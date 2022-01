Bozzo: “Vlahovic in bianconero? Juve più forte rispetto a quella dell’ultimo Cristiano Ronaldo”

L'agente ha parlato

redazionejuvenews

Beppe Bozzo, agente, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Tuttosport circa l'arrivo di Dusan Vlahovic alla Juventus: "Questa operazione ha dimostrato, ove mai ce ne fosse bisogno, che la Juventus è la Juventus. Quando c’è un cambio di strategia non si fanno mai trovare impreparati. Non è stato facile, ma la Juventus ha dietro un management di livello: riescono sempre a trovare le soluzioni ideali a tutto. Anche in questo caso è stata una cosa che ha stupito. Ma ha stupito non tanto l’arrivo di Vlahovic, perché magari a giugno me lo sarei immaginato, ma il fatto che sia arrivato in questa fase di mercato.

Comunque è stato un affare sia per la Fiorentina sia per la Juventus perché comunque il valore del giocatore è congruo con le sue qualità e la sua età. Si tratta di una operazione che sta nella logica delle cose, nella logica di chi deve competere non solo in Italia ma anche in Europa. Credo ci sia stata una scelta, ma quella scelto non lo so se è stata comunicata alla società direttamente o indirettamente. Comunque si può disquisire sulle modalità, ma i problemi della vita sono altri. Non quelli di trasferirsi dalla Fiorentina alla Juventus, o dal Torino alla Juventus... Un professionista deve fare il professionista.

E poi alla fine far digerire queste cose non è un esercizio così complicato: la tifoseria se ne farà una ragione. Non ti devi neanche vergognare: sono cose che vanno affrontate. Ripeto: l’unica cosa che forse ha lasciato un po’ così, è stata magari quest’assenza di segnale tra società e agenti. Ma poi alla fine penso che se ci sono tre firme è perché tutte e tre le parti sono contente. Io credo che con l’arrivo di Vlahovic la Juve sia più forte rispetto a quella dell’ultimo Cristiano Ronaldo. E visto che ha citato Morata, posso comunque dire che un giocatore di questa caratura internazionale, se restasse alla Juve, potrebbe far comodo. E’ un signor giocatore. Ha una esperienza importante".