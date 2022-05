Bozzo: “Milinkovic colpo alla Ronaldo, è il giocatore che manca alla Juve”

Il procuratore ha parlato del calciomercato che inizierà tra poco più di un mese, con un occhio a quelli che potrebbero essere gli acquisti della Juventus

Il procuratore e avvocato Giuseppe Bozzo , ha parlato intervistato dai microfoni di Tuttosport proprio di questi nomi, e del futuro del mercato bianconero: " Di trattative difficili ne ho vissute tante ma la più complicata è stata quella di Bernardeschi . Ai tempi della Fiorentina era un mio assistito e mi sono fatto in otto per esaudire il suo desiderio di diventare bianconero con un super contratto. Nella mia carriera ho ancora un pallino: assistere un talento che vinca prima il Golden Boy e poi il Golden Player e il Pallone d’Oro . E visto che ci stiamo ingrandendo anche nel settore femminile , il massimo sarebbe conquistare questi premi anche con una nostra giocatrice".

"Penso che il mercato estivo sarà molto movimentato, e in questo senso ci sono alcuni nomi che penso infiammeranno l’estate. Ci sto lavorando, per questo non posso ancora anticipare nulla. Ci rivediamo a fine agosto e vedremo quante delle cose scritte qui si saranno realizzate. Il ct della Serbia, Dragan Stojkovic, ha parlato di Milinkovic-Savic e di come starebbe bene alla Juventus, mi chiedete se è un ffare possibile, complicato o impossibile? La Juventus ha alle spalle una realtà economica tra le più importanti e solide del mondo. Sono d’accordo con Stojkovic. Milinkovic è il centrocampista che manca e potrebbe essere un colpo da Juve. Come lo sono stati Higuain, Cristiano Ronaldo, De Ligt e Vlahovic. Ma occhio al Manchester United".