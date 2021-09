Bozzo: “La Juve ha bisogno di un altro anno di transizione. Icardi? A giugno i bianconeri…”

Il procuratore ha parlato

Inoltre la Juve paga tanti acquisti a parametro zero che non si sono rivelati secondo potenzialità: e quei salari pesano. Comunque ha preso Locatelli che è un signor giocatore. Sono curioso di vedere Kaio Jorge: me ne parlano molto bene degli amici che ho in Brasile, anche se è un giovane e avrà bisogno di tempo. Come la Juve in generale: secondo me avrà bisogno di un altro anno di transizione e poi tornerà a competere ad alti livelli anche in Europa. Inoltre sono convinto di una cosa: un “acquisto” per la nuova stagione è anche Chiesa , sempre più a suo agio in questa squadra e con sempre maggiore personalità. È lui il campione attorno al quale costruire la Juventus.