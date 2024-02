Bosco: “Huijsen alla Juventus farebbe meglio di Gatti e Alex Sandro”

Intervistato a Radio Bianconera, Andrea Bosco ha parlato della crescita di Dean Huijsen , oggi alla Roma in prestito dalla Juventus . Il giocatore, da subito entrato nella girandola dei titolari tra i giallorossi, ha trovato già due volte anche la via della rete. Spettacolare l'ultimo contro il Frosinone a seguito di una serpentina conclusa con un tiro che denoterebbe una tecnica non indifferente. Su di lui, Bosco si è espresso così:

"Non so chi andrà via né chi arriverà, mi chiedo solo chi decida gli acquisti e le cessioni alla Juventus. Ho l'impressione che non si conoscano le potenzialità dei giocatori. Non serviva andare sulla luna per capire che Huijsen fosse un predestinato molto più forte di Gatti e di Alex Sandro".