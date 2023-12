Borriello: “Vlahovic è ancora un fiore che sta sbocciando”

Marco Borriello, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche del momento di Vlahovic.

Marco Borriello , ex calciatore della Juve , ha detto la sua sui bianconeri, parlandone alla Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole sul mancato scambio dell'estate tra Vlahovic e Lukaku: "Alla fine ci hanno guadagnato tutti: la Juventus che ha puntato su Vlahovic, centravanti giovane e forte.

E la Roma che ha ingaggiato Lukaku, che è una garanzia. Dusan ha soltanto 23 anni, è come un fiore che sta sbocciando e ha tutte le carte in regola per diventare un nove importante.