Borja Iglesias: “Siviglia? Se potessi scegliere preferirei passasse la Juve”

Sarà una settimana ricca di impegni per il Siviglia , che affronterà prima la Juve in Europa League e poi il derby contro il Betis ne La Liga.

Intervistato da El Partidazo de Copel'attaccante del Betis Borja Iglesias ha detto la sua sulla sfida tra Siviglia e Juve: "Se potessi scegliere preferirei che non passassero. So che ora me ne diranno di tutti i colori, ma mi piace. Lo dico e ogni volta che toccherò la palla domenica mi fischieranno".