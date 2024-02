Borghi: “Il Milan e Pioli vogliono chiudere il campionato davanti alla Juve”

Presente in studio per il podcast Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha parlato degli obiettivi del Milan in campionato. Per il giornalista, il desiderio di Stefano Pioli di concludere al 2° posto davanti alla Juventus non sarebbe di poco conto. Ecco le sue parole: "Sono poco d'accordo con chi afferma che per Pioli arrivare al 2° o 3° posto non cambi molto. Anche perché per qualunque squadra del nostro paese arrivare davanti alla Juventus è sempre uno stimolo presente, perché la Vecchia Signora è il club più titolato del calcio italiano, perché la Juventus è sempre la Juventus. Arrivare davanti alla Juve è sempre una cosa alla quale si tiene".