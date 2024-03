Borghi: “Alla Juventus è mancata una vera proposta di gioco”

Stefano Borghi ha analizzato la stagione della Juventus: per il giornalista, il limite attuale dei bianconeri sarebbe a livello di gioco

A Cronache di Spogliatoio, Stefano Borghi ha parlato della stagione corrente della Juventus. Ecco le sue parole: "La Juve finche aveva un’intensità tagliente, una focalizzazione granitica, una spinta quasi sacra a volersi riprendere quello che veniva considerato dal gruppo il maltolto dell’anno scorso, ha fatto un certo tipo di risultati. Nel momento in cui è calata questa cosa, avresti dovuto avere un impianto di gioco, una proposta, un’organizzazione, uno sviluppo. Tutte cose meramente calcistiche che la Juve non ha o fatica a tirare fuori. Ma può essere un discorso di calo mentale perché ha sognato qualcosa che non può raggiungere".