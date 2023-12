Bookmakers, più Phillips che De Paul per la Juve: Berardi pista viva

Gli esperti di scommesse avrebbero aggiornato le quote del calciomercato della Juventus: Phillips nome caldo, possibili De Paul e Berardi

Aspettando che il calciomercato invernale entri nel vivo, Snai ha aggiornato le sue quote. Sponda Juventus, gli esperti di scommesse punterebbero su un centrocampista come arrivo più probabile dalla prossima sessione di trasferimenti. Non a caso, i nomi con i valori più bassi sono tutti giocatori di quella zona del campo. Più nello specifico, al primo posto c'è Kalvin Phillips del Manchester City, il cui arrivo è quotato a 1.75.