Bonucci: “Un nuovo inizio per spingerci ancora più su. Vogliamo vincere ancora”

La Juventus è tornata al completo , con Massimiliano Allegri che ha riabbracciato nella giornata di ieri gli ultimi giocatori ancora in vacanza dopo le fatiche con le rispettive Nazionali: al centro di allenamento bianconero si sono rivisti ieri i sudamericani Cuadrado, Alex Sandro e Danilo, tornati insieme ai quattro italiani Campioni d'Europa, Bonucci, Bernardeschi, Chiesa e Chiellini. Il numero 3 bianconero è tornato a vestire il bianconero dopo il grande Europeo disputato: Chiellini è passato prima in sede da Andrea Agnelli per firmare il rinnovo biennale del contratto , poi si è recato alla Continassa dove ha ritrovato il suo ex allenatore e i suoi compagni.

Tanti quindi i ritorni avvenuti nella giornata di ieri, con Massimiliano Allegri che da oggi potrà lavorare con la squadra al completo in vista dell'inizio della nuova stagione. Prima dell'Udinese, squadra contro cui esordirà la Juventus in Serie A, ci sarà l'amichevole contro il Barcellona valevole per il Trofeo Gamper, che si disputerà questo sabato. Un test importante, anche se molti giocatori non faranno parte della partita in quanto appena rientrati: tra di loro ci sarà anche Leonardo Bonucci, che è tornato a Torino con una grande carica dopo la conquista dell'Europeo.