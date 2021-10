Bonucci: “Prima giocavamo per Ronaldo, ora dobbiamo ritrovare il nostro spirito”

Il difensore della Juventus ha parlato ai microfoni di Prime Video in vista della sfida contro lo Zenit

La Juventus scenderà in campo domani contro lo Zenit per la partita valevole per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Il difensore bianconero Leonardo Bonucci ha parlato intervistato dai microfoni di Prime Video della partita e del passato e futuro della squadra bianconera: "Ronaldo ha fatto una scelta che abbiamo rispettato. L'anno scorso la squadra giocava per lui, adesso il gruppo deve ritrovare quello spirito Juve che c'era prima del suo arrivo. Lo scorso anno, anche se abbiamo vinto due trofei, non abbiamo ottenuto lo scudetto soprattutto per demeriti nostri più che dei meriti di chi poi ha vinto. Con Allegri questo gruppo deve ritrovare il gusto della fatica".