Bonucci, la Roma pensa all’ex Juve: le ultime novità

La Roma pensa all'ex Juve Leonardo Bonucci per potenziare la difesa: le ultime novità sul mercato giallorosso

Con Smalling sempre infortunato la Roma in questa prima parte di stagione si è ritrovata a dover fare i conti con diversi problemi di formazione. Per questo in vista del prossimo mercato di gennaio i giallorossi punteranno a potenziare la squadra.