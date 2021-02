Bonucci risponde a Demiral: “Tu top top. Anche de Ligt top”

TORINO – Quella di ieri all’Allianz Stadium è stata una notte infuocata, prima per quanto accaduto in campo, poi per gli episodi bruttissimi che si sono verificati al termine del match, con Agnelli e Conte che non se le sono mandate a dire. Questo è inevitabilmente diventato il maggior motivo di dibattito della giornata e tantissimi sono stati i commenti a riguardo da parte di entrambe le tifoserie. Mentre quelli di sponda bianconera chiedono a gran voce la rimozione della stella di Antonio Conte dallo Stadium, dalle parti della Madonnina rivendicano la poca correttezza ricevuta.

Ma tornando al campo, un altro tema che sta creando vero e proprio scompiglio sul web, rappresenta l’ottima prestazione della coppia di difesa Demiral-De Ligt, i quali hanno brillantemente contenuto gli attaccanti nerazzurri neutralizzandoli per tutti i 90 minuti di gioco. Al termine del match, lo stesso Demiral ha esaltato la sua prestazione e quella di tutta la squadra, con il suo solito commento sui social. Ha infatti prima postato una foto di gruppo in cui si può notare l’entusiasmo che regna all’interno dello spogliatoio, poi ha scritto: “Grande squadra e forza Juve. Oggi tutti top”. Ma questa volta, a rendere il tutto ancora più divertente ci ha pensato Leonardo Bonucci, il quale ha prontamente commentato sotto al post del difensore turco, scherzandoci su così: “Oggi tu top top. Ma anche de Ligt top top”. Il riferimento è chiaramente indirizzato alla prova straordinaria che i due giovani giocatori hanno sostenuto ieri sera. Se fino a circa un anno fa il timore di tutti i tifosi juventini era quello di rimanere senza difensori di spessore nel momento del ritiro di Bonucci e Chiellini, ora questo incubo sembra quasi essersi smaterializzato del tutto. >>> E intanto, parlando di mercato, ci sono 11 nomi nei sogni di Pirlo per una formazione totalmente nuova, ecco come sarebbe! <<<