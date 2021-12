Bonucci ringrazia lo staff della Juventus: “Grazie a chi ci ha permesso di fare il nostro dovere”

Post del difensore bianconero che attraverso la sua pagina Instagram ha voluto celebrare il lavoro degli addetti al campo della Juventus nella giornata di ieri

La Juventus ha vinto ieri sera la partita contro il Malmo, valevole per l'ultima giornata della fase a gironi della Champions League. I bianconeri si sono imposti per 1-0 contro la formazione svedese, e grazie al pareggio del Chelsea contro lo Zenit per 3-3 si sono qualificati per primi nel girone, evitando, in sede di sorteggio in programma lunedì, la difficile urna delle prime qualificate. Una Juve che ha conquistato il primo obiettivo stagionale, ma che anche ieri sera è stata sprecona davanti alla porta, con il risultato che sta stretto alla squadra per quanto creato.