Bonucci ricorda l’Europeo: “Un mese fa, un sogno diventato realtà”

Il difensore bianconero ha postato una foto sui social

La data odierna ha sancito il primo mese trascorso da Campioni d'Europa, grazie alla storica impresa realizzata dalla banda guidata da Roberto Mancini ad Euro 2020 ed inevitabile negare che la nazione intera è ancora in estasi per il traguardo ottenuto. Basti pensare a dove tutto è cominciato, da dove si è partiti, con la clamorosa eliminazione degli Azzurri dal Mondiale di Mosca nel 2018 che, ha visto rionfare la Francia di Pogba e Mbappè. Da li in poi è stato un mix di emozioni uniche, arrivate grazie ad una miriade di sacrifici e di prestazioni sontuose che, hanno portato l'Italia a raggiungere le 33 gare senza subire sconfitte.

Il merito va soprattutto a Roberto Mancini, capace di collaudare un gruppo ricco di 'ragazzini' e facendoli diventare uomini in meno di due anni. Ma va ricordato anche il contiributo fondamentale dei veterani Chiellini e Bonucci, veri e propri leader in tutto il cammino svolto dagli Azzurri.

Proprio Bonucci, ci ha tentuto in maniera particolare a manifestare tutto il suo entusiasmo per il titolo conquistato e per farlo ha scelto la via dei social, dove ha postato una foto con scritto: "Un mese fa, un sogno diventato realtà. Grazie a tutti".