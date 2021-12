Bonucci: “Questo Natale anche io ho ricevuto un desiderato regalo. Grazie a tutti, sono molto felice stanotte”

Il difensore bianconero ha postato un messaggio di ringraziamenti dopo la vittoria ai Globe Soccer Awards

redazionejuvenews

Quella di oggi è stata una giornata speciale per tutto il calcio italiano e soprattutto per i tifosi juventini, i quali hanno potuto assistere con orgoglio alle premiazioni dei Globe Soccer Awards. A trionfare infatti, sono stati gli italiani Roberto Mancini, Gigio Donnarumma e Leonardo Bonucci che, hanno vinto rispettivamente i premi come miglior allenatore, portiere e difensore dell'anno. Per i primi due non c'erano grandi dubbi a riguardo, mentre per il 'Best Defender' la palma era contesa da un altro bianconero, Giorgio Chiellini, arrivato secondo in graduatoria.

Ma come abbiamo anticipato a trionfare è stato il centrale della Juve in maglia numero 19, il quale ha manifestato tutto il suo entusiasmo attraverso un post condiviso sul suo account Instagram, in cui ha voluto ringraziare in particolar modo la sua famiglia e chiunque lo abbia sostenuto per arrivare a raggiungere questo traguardo.

"In questi giorni, speciali per il Natale e di attesa per un nuovo anno che speriamo possa portare ciò che tutto il mondo si auspica, ricevo anche io un desiderato regalo. Un traguardo importante, che mi ricorda quanto sognare qualcosa che sembra lontano e inarrivabile all'opinione dei più, possa non essere cosi folle! Devo senza dubbio un ringraziamento a mister e compagni, senza i quali sicuramente non sarei qui a scrivere queste parole, alle persone, tutte, nessuno escluso, che mi hanno supportato e sopportato. Ogni traguardo non sarebbe lo stesso se non condiviso! Alla mia famiglia un pensiero speciale, loro sanno e non hanno bisogno di ulteriori parole. Grazie di cuore a tutti. Sono molto felice stanotte".