Bonucci: “Quando giochiamo con l’atteggiamento di stasera vengono fuori queste grandi partite”

Il difensore della Juve ha parlato

Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato al termine del match vinto contro il Bologna ai microfoni di DAZN: "Importanza vittoria? Come ripetiamo sempre dobbiamo guardare noi stessi perché quando giochiamo con l'atteggiamento di stasera vengono fuori queste grandi partite. In questo momento non dobbiamo perdere punti e vincere partite. Atteggiamento? E' un atteggiamento che abbiamo avuto in tante partite ma a fasi alterne. Oggi abbiamo fatto una grande partita, a partire da Bernardeschi che ha fatto un grande assist così come tutti gli altri. Quando giochi così, fai tutto meglio. Morata? Il gol per lui è ossigeno però deve capire che la società è con lui e che ogni uomo della società Juventus è con lui. Sensazioni per riaver affrontato Arnautovic? E' un grande giocatore che sembra avere anche continuità quest'anno ma io non guardo mai chi ho davanti, devo giocare bene e basta".