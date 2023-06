Bonucci punzecchia Allegri: “Giocare poco non mi aiuta”

Dopo l'amara sconfitta per 2-1 rimediata dalla Spagna il capitano degli Azzurri, Leonardo Bonucci ha rilasciato alcune dichiarazioni alla RAI: “Col senno di poi si cambierebbero tante cose. All’inizio abbiamo provato a giocare, con questo modulo volevamo attaccare la profondità. Poi quando provi a giocare arrivano degli errori e infine gli episodi: il gol preso perché Joselu era per dieci centimetri in gioco, mentre nel primo tempo Frattesi era in fuorigioco per due centimetri. Detto ciò, alla fine a contare è il risultato finale. Si sta creando un gruppo che ha voglia di fare cose importanti. Stasera siamo scesi in campo con la voglia di conquistare la finale, poi gli episodi ti possono penalizzare come premiare. Però molte volte la fortuna te la crei e sul recupero delle seconde palle spesso arrivavano prima di noi”.