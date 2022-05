Bonucci: “Essere juventino è la cosa più bella che possa esistere”

Il centrale, dopo i due gol decisivi per battere 2-1 il Venezia, nel giorno del suo compleanno, ha espresso amore per la Juve su Instagram.

redazionejuvenews

Ieri per Leonardo Bonucciè stata una giornata speciale. Il difensore bianconero è stato l'autore della doppietta decisiva con cui la Juventus ha piegato per 2-1 il Venezia all'Allianz Stadium. Due zampate che hanno dimostrato la sua cattiveria e la sua abilità sulle palle inattive, come ha sottolineato Massimiliano Allegrinel post partita ai microfoni di Dazn. Prima un bel colpo di testa su sponda di de Ligt, in occasione della punizione battuta da Miretti, per l'1-0. Poi il tap-in su azione da calcio d'angolo per il 2-1, che ha scacciato i fantasmi dopo il momentaneo pareggio di Aramu.

Il tutto nel giorno del suo trentacinquesimo compleanno. Il numero 19 bianconero si è fatto il regalo migliore possibile e lo ha fatto anche ai suoi, con una vittoria molto importante per la squadra bianconera, che ha ottenuto la matematica qualificazione in Champions League. Si tratta della seconda doppietta stagionale per lui, che è arrivato a quota 5 gol, tutti segnati con la fascia di capitano. Un simbolo che gli dà una carica in più, come ha detto a fine gara a Dazn. Su Instagram Bonucci ha voluto scrivere un messaggio per esprimere le sue emozioni dopo la giornata di ieri e i suoi sentimenti per la maglia della Juventus.

"È un amore che non si può spiegare. Chi non lo prova, non lo può capire.

Ti fa gioire, ti fa venire la pelle d’oca, ti fa arrabbiare, ti fa fare colpi di testa, ti manca quando non stai con Lei e non vedi l’ora di riabbracciarla, ti fa vivere momenti unici, ti fa godere come non mai. A volte ti fa salire l’odio ma poi tutto passa e torni ad amarla più di prima.

Non avevo mai baciato nessuna maglia ma oggi, nel giorno del mio compleanno, con la fascia al braccio, ho sentito che era il momento giusto per dichiarare l’amore che provo per questa maglia. Per questi colori. Quella pausa ci ha reso ancora più uniti. Ed oggi si è chiuso un cerchio. Grazie, perché essere juventino è la cosa più bella che possa esistere. Fino Alla Fine Forza Juventus".