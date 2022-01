Bonucci: “Lotteremo per vincere la Champions e per raggiungere il quarto posto”

Il difensore della Juve ha parlato

redazionejuvenews

Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato ai microfoni di Juventus Tv circa la stagione dei bianconeri. Di seguito le sue parole: "Vogliamo prenderci un posto in Champions League e lotteremo fino all'ultimo per vincere quella di quest'anno, ne sono sicuro. Lo scorso anno abbiamo dimostrato che la Juve ha ancora fame e che nelle gare secche c'è e anche quest'anno lo stiamo credo dimostrando eccetto alcune partite. L'anno scorso abbiamo lasciato da parte lo scudetto ma abbiamo vinto due coppe molto importanti per me e per la Juve (Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ndr) e abbiamo dato una risposta a chi diceva che non avevamo più fame di vincere: è stata la dimostrazione che nelle gare secche la Juve c'è, come c'è sempre stata. È stato importante dare continuità di vittorie dopo aver lasciato da parte lo scudetto.

Inserimento nei migliori 11 del 2021? Cosa significa questo riconoscimento per me? Significa per l’ennesima volta essere riconosciuto dai colleghi, che è la cosa più bella e importante in questo lavoro e ne sono molto orgoglioso e felice. Riconoscono l’importanza di quello che fai in campo, è sempre qualcosa in più. E’ stato un 2021 bellissimo, tra Europeo e qualificazione in Champions League con la Juve, oltre all’inizio della nuova stagione. Grande anno per me, quando parlano i numeri c’è poco da aggiungere.

Nazionale? Non dimentico nemmeno un secondo di ciò che è successo a Wembley contro l'Inghilterra con il trionfo all'Europeo. Notte storica, impossibile dimenticare anche solo un secondo dal tragitto allo stadio al riscaldamento, il gol a freddo subito… Tutto impresso nella mente, è stato incredibile. Ho fatto il gol che ci ha portato ai rigori. Un rigore che pesava molto per l’errore di Belotti prima di me. Mi vengono ancora i brividi se ci ripenso. Adesso ci concentreremo sugli impegni di marzo: l'obiettivo è andare in Qatar, sarebbe una grande vittoria per tutti andare al Mondiale dopo che non abbiamo partecipato a quelli del 2018, dobbiamo qualificarci".