Bonucci: “L’amore arriva oltre situazioni imposte. Grazie a tutti voi”

La Juventus è scesa ieri sera in campo tra le mura amiche dell'Allianz Stadium contro la formazione NextGen, vincendo la classica sfida in famiglia pre campionato per 8-0. Il teatro della gara è stato lo stadio bianconero, che per questa stagione ha soppiantato Villar Perosa, in occasione del centenario della proprietà della famiglia Agnelli. Una grande festa, che ha coinvolto tutte le formazioni bianconere, con le Women presenti sugli spalti, ed i tifosi, che hanno riempito tutti i posti del primo anello dello stadio, l'unico aperto per l'occasione.