Bonucci: “C’è molto senso di appartenenza, i giovani sono talentuosi”

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus e della Nazionale italiana, ha parlato del nuovo gruppo degli azzurri per le prossime gare.

redazionejuvenews

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni dal ritiro della Nazionale italiana. Gli azzurri, infatti, scenderanno in campo contro Albania e Austria, in due gare amichevoli, anche per testare qualche nuovo calciatore pronto ad esordire con la maglia dell'Italia di Mancini, in vista del percorso di qualificazione ai prossimi Europei.

Ecco le sue parole riportate da Tuttojuve.com: "Proprio perché sono delle amichevoli conta molto l'approccio e l'atteggiamento. Quando non ci sono obiettivi, questo può venire meno proprio perché sono due amichevoli. Bisogna andare oltre questo ed essere forti nell'atteggiamento e nel carattere, come è stato nell'allenamento di oggi. Per questo sono rimasto molto sorpreso: c'è molto senso di appartenenza e voglia di mettersi a disposizione. I giovani sono talentuosi e hanno già capito cosa significa indossare questa maglia".

Sul nuovo percorso: "Quello che ci ha portato a vincere l'Europeo sono stati l'atteggiamento, l'entusiasmo, il senso d'appartenenza e la voglia di sacrificarsi per il gruppo. Dopo l'Europeo, ci sono stati piccoli dettagli che abbiamo perso per strada. Siamo caduti e adesso ci stiamo piano piano rialzando. Queste due amichevoli devono essere il proseguo di quello che è stato fatto in Nations League. A noi spetta il compito di continuare questa strada".