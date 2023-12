Bonucci: “Tornare alla Juve è uno dei miei obiettivi, ma da allenatore”

Intervistato da Marca l'ex Juve Bonucci è tornato a parlare dell'addio ai bianconeri: "Il mio passato alla Juve è stato meraviglioso. Volevo chiudere lì la mia carriera. Non potrà andare così. Sono fiducioso di aver dato sempre il massimo.. Oggi sono più sereno, meno arrabbiato per quello che è successo quest’estate. Bisogna andare avanti, guardare avanti. Ogni settimana parlo con molti dei miei ex compagni. Ciò fa capire che ero una persona importante nello spogliatoio: amicizia con i veterani e riferimento per i giovani".