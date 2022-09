Bonucci: “Con l’Inghilterra per una vittoria che manca da troppo”

La Nazionale Italiana di Roberto Mancini sarà impegnata domani sera nella partita contro l’Inghilterra, valvole per la quinta giornata della Nations League. Gli Azzurri dovranno vincere per rimanere in corsa per il primo posto del girone,...

redazionejuvenews

La NazionaleItaliana di Roberto Mancini sarà impegnata domani sera nella partita contro l'Inghilterra, valvole per la quinta giornata della NationsLeague. Gli Azzurri dovranno vincere per rimanere in corsa per il primo posto del girone, che poi si giocheranno nella prossima partita, in programma contro l'Ungheria lunedì, che chiuderà la competizione. Il difensore della Juventus e della Nazionale Leonardo Bonucci, ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Sport, per presentare la sfida agli inglesi.

"Domani è una partita importante, a prescindere dai miei traguardi. È importante per il gruppo riprendere partite di un certo livello e giocare in un grande stadio. Dobbiamo raggiugnere la vittoria che manca da troppo. Dobbiamo vincere perchè aiuta a lavorare meglio. In queste partite dobbiamo mettere le basi per arrivare a marzo alle qualificazioni per l'Europeo, che saranno difficili. Il ranking della Nations League ci permetterebbe di essere teste di serie a ottobre e quindi dobbiamo cercare di vincere".

"Pensare al Mondiale mette tristezza e delusione. Abbiamo fatto una cosa difficile da dimenticare, visto che è il secondo Mondiale di fila che saltiamo. Questo è il calcio, bisogna guardare avanti e ricostruire quello che dopo l'Europeo si è andato a perdere. Dobbiamo ripartire da quella voglia di fare squadra e da quel gruppo. Il mister ha portato da subito idee importanti, con le quali abbiamo vinto un Europeo e costruito un grande gruppo. Io cerco di mettere la mia esperienza al servizio dei più giovani, anche per dargli un esempio. Poi gli infortuni mi hanno un po' limitato, ma l'importante è che chi scende in campo dia il meglio".