Bonucci: “In ritiro abbiamo fatto ancora più gruppo”

Il difensore ha parlato

redazionejuvenews

Leonardo Bonucci, difensore della Juve, ha parlato nel pre-partita di Juve-Fiorentina ai microfoni di Juventus Tv. Le sue parole: " Fiorentina? La partita di stasera è veramente importante perché dobbiamo riprendere il cammino dopo due brutte partite d'arresto nel campionato di Serie A e dobbiamo farlo in casa con i nostri tifosi che martedì contro lo Zenit in Champions League sono stati veramente fantastici. Quella spinta ci ha dato ulteriore carica in una partita che è diventata facile perché l'abbiamo fatta diventare facile e dovrà essere così anche stasera contro i viola. Troveremo una squadra che proverà a fare il proprio calcio, perché Italiano ha delle idee di calcio ben precise ed è molto bravo, noi dovremo essere bravi nel recuperare palla e attaccare gli spazi perché loro ce li concederanno.

Se è servito il ritiro in settimana? Assolutamente sì, come ha detto il mister Allegri durante l'estate abbiamo avuto poco tempo per stare insieme e per giocare insieme, per fare ancora di più gruppo e questa settimana è servito a questo. Mi ha meravigliato il fatto di aver vissuto questa settimana senza nessun tipo di peso da parte di tutto il gruppo e questo è un indice positivo per tutti e per tutta la squadra, questo sicuramente.

Come dobbiamo approcciare il match contro la Fiorentina? Dobbiamo mettere lo stesso spirito aggressivo e di sacrificio che abbiamo visto contro lo Zenit in Champions League martedì, quello che ti cambia le partite, perché purtroppo in quello, nelle partite meno impattanti e decisive, siamo un po' mancati quest'anno, soprattutto in Serie A, e abbiamo lasciato punti troppo importanti per strada. Stasera si deve continuare su questa ultima scia, per la nostra crescita e per la classifica del campionato di Serie A, con stesso atteggiamento e portare a casa la vittoria stasera vicino ai nostri tifosi".