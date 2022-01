Bonucci in dubbio per il Napoli: il comunicato del club

Il difensore bianconero è stato sottoposto ad accertamenti che non hanno rilevato lesioni ma la sua presenza potrebbe essere in dubbio per la gara contro il Napoli

redazionejuvenews

Siamo ormai entrati nel nuovo anno e la Juve di Max Allegri è chiamata a risalire in classifica e soprattutto a rientrare almeno tra le prime 4, soprattutto dopo quanto accaduto nell'ultima uscita di campionato, con Atalanta e Napoli che hanno entrambe fallito e che dunque, si sono viste avvicinare ulteriormente dalla Vecchia Signora. Juve che però dovrà fare a meno di diversi elementi, dati gli infortuni ancora attivi di Danilo e Chiesa, a cui vanno ad aggiungersi anche gli stop di Chiellini, Arthur e Pinsoglio, tutti e 3 afflitti da Covid.

Ma nelle prossime ore potrebbe aggiungersi con grande dispiacere anche un altro giocatore di rilevanza fondamentale per le gerarchie dell'allenatore livornese. Stiamo parlando di Leonardo Bonucci che, ha abbandonato la seduta odierna di allenamento a causa di un affaticamento muscolare. Le sue condizioni verranno analizzate nei prossimi giorni, come annunciato anche dal club attraverso un comunicato ufficiale.

"Leonardo Bonucci, che nei giorni scorsi ha riferito un affaticamento alla coscia sinistra, oggi è stato sottoposto presso il J Medical ad accertamenti diagnostici che non hanno evidenziato lesioni. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno".