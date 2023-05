Bonucci, il cognato contro Allegri: “Talento nel trovare alibi”

La Juventus ha perso domenica l’ultima partita in casa della stagione: i bianconeri si sono arresi al Milan che ha vinto 1-0 grazie al gol di Giroud, e sono ora ad un passo dall'esclusione dalle coppe del prossimo anno. Per adesso i giocatori di Massimiliano Allegri sono settimi in classifica, ad un punto dalla Roma, e possono aspirare al massimo alla qualificazione in Europa League.