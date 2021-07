Bonucci già si allena per la Juve: “Never skip leg day”

Il difensore ha postato un video

Con i quattro italiani bianconeri, Allegri spera di abbracciare a Torino anche Manuel Locatelli, lanciato dall'allenatore ai tempi del Milan, e pronto a riabbracciarlo a Torino: da limare ci sarebbero solo gli ultimi dettagli, con la Juventus che spera di chiudere entro il week end per regalare al tecnico il suo nuovo centrocampista già a partire dalla prossima settimana. Con l'innesto di Locatelli la Juventus continuerà poi a lavorare sul mercato, cercando di migliore ancora la rosa a disposizione dell'allenatore: per Kaio Jorge i bianconeri sono quasi alla chiusura della trattativa, mentre ci sarà tempo per cercare un altro centrocampista, con il nome di Pjanic sempre in orbita bianconera.

Lunedì si rivedranno gli Italiani vittoriosi all'Europeo a luglio: Bernardeschi, Chiesa, Chiellini e Bonucci torneranno a Torino per unirsi al gruppo ed iniziare la preparazione, con il Capitano che dovrà passare prima in sede per firmare il rinnovo del contratto scaduto il 30 giugno. Chiellini dovrebbe prolungare per altri due anni, e insieme a lui lunedì arriverà a Torino l'altro difensore centrale azzurro, Leonardo Bonucci. Del numero 19 ha parlato anche Allegri in conferenza, riguardo le gerarchie della fascia da Capitano, e per tutta risposta il centrale si è già mostrato al lavoro: in un video pubblicato sul suo profilo Instagram, si vede Bonucci alle prese con una sessione di lavoro per le gambe, con la didascalia che accompagna il video che non lascia spazio ad interpretazioni: "Mai saltare l'allenamento delle gambe" ha scritto il difensore, già carico in vista di lunedì.