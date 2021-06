Bonucci: “Futuro? Sono sereno perché quel sogno che avevo sognato da bambino l’ho realizzato”

Il difensore ha parlato

Leonardo Bonucci , difensore della Juventus , ha parlato a 'Nettare'. Queste le sue parole: "Nonostante tutto, sono a mio agio. Nelle interviste normali devo essere Bonucci, ora posso essere Leonardo. Sono più tranquillo e a volte mi è dispiaciuto mettere dei paletti alla nostra situazione: in quel momento c'era bisogno di tutelare me e la mia famiglia. Sono fiero di quello che abbiamo costruito. Inizi? Da Viterbo sono partito di corsa per Milano. Milano? Mettermi in discussione così, andar via di casa a così giovane e vivere da solo è stato un progetto di vita che ha avuto i suoi effetti. Alla fine quel biglietto della metro era il mondo caotico che è il calcio. Non ti puoi fermare un attimo e devi prendere quella metro e farlo da solo poi, senza nessuno che ti fa da esempio. Futuro? Sono sereno perché quel sogno che avevo sognato da bambino l’ho realizzato. So già quello che vorrò fare da grande, ma prima di iniziare quel futuro lì, penso al nostro futuro e lo immagino sereno. Dopo tanti anni arriva un momento in cui dici: ho fatto ciò che dovevo fare, e ora mi godo quello che ho avuto. Non so tra quanti anni si chiuderà la mia carriera. Ma quando finirà, il tempo che passeremo insieme sarà bello, divertente e faremo tante cose che per lavoro non siamo riusciti a fare".

A proposito di Juve, ieri ha parlato il portiere bianconero Szczesny di vari argomenti tra cui Donnarumma e il ritorno di Allegri in panchina: "Le voci che stanno circolando su Donnarumma e il mio futuro? Finora c'è stato silenzio, ma ho avuto contatti con il club prima e mi è stato detto che nessuno ha dubbi sulla mia posizione di numero uno. Non cambia nulla su questo argomento. Il club conta su di me e non mi venderà al 100%. E poi io voglio anche restare dove sono. Siamo in perfetto accordo. Il ritorno di Allegri? Non so se sarà decisivo il suo ritorno, ma è sicuramente importante. Ci stimiamo a vicenda e in passato abbiamo lavorato molto bene insieme. Penso che il mister mi apprezzi non solo come un portiere ma anche come un essere umano. Per lui quest'ultimo aspetto è molto importante. Nell'ultimo periodo siamo anche stati in costante contatto. Abitiamo nello stesso quartiere