Bonucci insiste e ricorda il suo esordio in bianconero

La Juventus sta passando la seconda parte del ritiro estivo in tournée negli Stati Uniti, dove sta preparando la stagione tra un'amichevole e l'altra. Dopo l'annullamento della prima partita contro il Barcellona, i bianconeri hanno giocato contro il Milan, vincendo la partita ai rigori, e sono attesi ora dalle sfida con il RealMadrid, in programma il 3 agosto, dopo la quale la squadra tornerà in Italia.