Bonucci: “E’ questo lo spirito Juve. A San Siro per vincere”

Leonardo Bonucci ha parlato al termine della sfida contro lo Zenit

redazionejuvenews

La Juventus non fallisce il primo match ball e ottiene il pass di accesso agli ottavi di finale di Champions. Vittoria che è arrivata al termine di una partita combattuta ma che, ha premiato i bianconeri per quanto si è visto in campo, uscendo vittoriosi con il punteggio di 1-0. La rete è stata messa a segna a 3 minuti dal termine dal subentrato Kulusevski, il quale ha deviato di testa un altro cross pennellato da Mattia De Sciglio, che continua a confermare il suo ottimo momento di forma.

Ora le attenzioni sono tutte rivolte al big match di domenica sera contro l'Inter, come dichiarato anche dal difensore della Vecchia Signora Leonardo Bonucci, il quale ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Prime Video nel post partita.

RINASCITA JUVE - "Lo dicevamo negli scorsi giorni, dovevamo ritrovare quella voglia di essere squadra, quell'umiltà che ci aveva contraddistinto negli anni vittoriosi e che un po' avevamo lasciato per strada negli anni passati. Adesso bisogna solo continuare perchè la strada è ancora lunga in Europa e in Campionato. Domenica abbiamo già un altro scontro diretto da approcciare nel migliore dei modi perchè dobbiamo portare punti avanti per guardare con più serenità al prosieguo del campionato".

SPIRITO RITROVATO - "E' questo lo spirito giusto, ma non lo dico solo io, lo dicono i risultati degli anni passati. E' vero, dobbiamo giocare bene, dobbiamo creare, stasera abbiamo creato 2-3 occasioni pulite e non siamo stati bravi a concludere, però l'importante è vincere. 1-0, 2-0 e 3-0 se li ricordano soltanto quando vinci".

SULL'INTER - "Assolutamente, come ho già detto adesso questa vittoria va messa da parte, abbiamo 9 punti in Champions, recuperiamo le energie per domenica perchè c'è una partita molto importante in casa loro contro una grande squadra, che ha vinto lo Scudetto lo scorso anno e andremo lì con l'umiltà di far fatica e di voler portare a casa più punti possibile".