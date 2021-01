Bonucci: “Delusi e arrabbiati. Testa a mercoledì”

TORINO – Dopo aver iniziato nel migliore dei modi il nuovo anno, con le vittorie contro Udinese, Milan, Sassuolo e Genova in Coppa Italia, che ha regalato ai bianconeri l’accesso ai quarti di finale della competizione, gli uomini di Andrea Pirlo hanno arrestato ieri sera la loro corsa impattando a San Siro contro l’Inter. Se nelle prime partite del nuovo anno la Juventus aveva messo in campo una nuova versione di se stessa, più concreta e determinata, la partita di ieri sera ha segnato grossi passi indietro.

La Juventus ha infatti perso contro l’Inter per due a zero, con i bianconeri battuti dalle reti dell’ex Arturo Vidal e di Nicolò barella. Le due mezz’ali nere azzurre hanno spazzato via il centrocampo bianconero, incapace per tutta la partita di reggere i loro ritmi e inserimenti. Antonio Conte ha vinto la partita contro Andrea Pirlo, mettendo in campo una squadra ordinata che ha battuto la Juventus sotto tutti i punti di vista. Gli uomini di Andrea Pirlo non sono mai sembrati in grado di prendere in mano le redini della partita, trovandosi spesso in difficoltà contro i giocatori dell’Inter.