Bonucci: appuntamento il 9 agosto a Viterbo per salutare la sua città

Passerella d'onore per il difensore dopo la vittoria dell'Europeo

La Juventus sta preparando la nuova stagione alla Continassa, con la squadra che nelle prossime ore partirà alla volta di Barcellona dove domani è attesa dal Trofeo Gamper, che vedrà, oltre alle squadre maschili, scontrarsi anche le formazioni femminili delle due squadre. Una prima volta, dopo la quale la Juventus tornerà a Torino per continuare la preparazione in vista dell'inizio del campionato, in programma il 22 agosto contro l'Udinese. Prima dell'esordio in Serie A, i bianconeri sono attesi dalla partita contro l'Atalanta, in programma il 14 agosto allo Stadium, che per la prima volta dopo tanto tempo sarà aperto al pubblico, con la capienza ridotta al 50%.