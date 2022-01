Bonucci ancora bersagliato dai tifosi dell’Inter: “Per favore posso entrare?”

Altro striscione da parte dei tifosi nerazzurri nei confronti di Leonardo Bonucci

redazionejuvenews

La Juve vince e continua la sua rincorsa alla zona Champions, aspettando di conoscere l'esito del big match delle 20:45 tra Atalanta ed Inter che, potrebbe ridurre ulteriormente il distacco dal quarto posto, ora occupato dalla Dea, appunto. Quella che si è vista ieri è stata una squadra che ha acceso lumi di speranza per quello che sarà il proseguo della stagione, ma che, al tempo stesso, ha gettato ulteriori perplessità su quella che è la struttura della rosa, come sottolineato anche da Max Allegri nel post partita, dove ha evidenziato l'assenteismo della sua squadra in alcuni frangenti del match.

Va preso atto anche delle numerose e pesanti assenze che stanno condizionando il cammino della Vecchia Signora, con quelle di Federico Chiesa e Leonardo Bonucci su tutte. Per il primo è ormai stagione finita, mentre per il difenosre viterbese c'è la possibilità di vederlo in campo gia nel match di Coppa Italia contro la Sampdoria.

Bonucci che intanto, resta ancora al centro delle critiche per via del suo gesto ai danni di un dirigente nerazzurro, come dimostrato anche dai vari post social che stanno circolando da giorni sul web. Ma quelli che stanno impazzando di piu, sono tutti quelli correlati al suo mancato ingresso in campo e su questo episodio, hanno voluto giocarci anche i tifosi nerazzurri. All'esterno del Gewiss Stadium di Bergamo, stadio che ospiterà il big match di questa sera, è stato affisso uno striscione dagli ultrà dell'Inter che recita cosi: "Per favore posso entrare?", con chiaro riferimento a Leonardo Bonucci ovviamente. Si tratta del secondo striscione nei suoi confronti nel giro di pochi giorni, sarà finita qui?.