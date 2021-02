Bonolis: “Finalmente un bel campionato dopo anni di dominio Juve”

TORINO- L’ultima giornata di Serie A ha visto un ribaltone nelle prime posizioni della classifica, con l’Inter che ha approfittato del passo falso del Milan a La Spezia per portarsi in testa al campionato. La Juve, sconfitta a Napoli sabato sera per il rigore di Lorenzo Insigne, ha perso una posizione, venendo scavalcata al terzo posto dalla Roma, vincitrice domenica contro l’Udinese. I bianconeri sono ora a -8 dalla vetta con una partita ancora da recuperare. Ai microfoni di Radio Radio, il noto conduttore e tifoso nerazzurro Paolo Bonolis ha voluto commentare la lotta allo scudetto:

“C’è equilibrio. Finalmente, dopo anni di dominio da parte della Juventus, stiamo assistendo ad un bel campionato. Ci sono Inter e Milan, ma anche altre squadre che possono sempre dare filo da torcere ai bianconeri, come la Lazio o l’Atalanta. Pirlo è ancora in cerca della squadra migliore, ha bisogno di altro tempo. Non si vede tanto spesso un allenatore alle prime armi in sella ad una squadra così ambiziosa come è la Juve. Inter-Lazio? Credo che entrambi abbiano usato lo stesso tipo di gioco, cercando di colpire in ripartenza. Il primo che avrebbe segnato avrebbe potuto mettere in difficoltà l’altra squadra, chiudendosi poi nel modo giusto in difesa.

La Lazio solitamente sa difendersi bene, ma il fatto di doversi esporre per recuperare lo svantaggio ha permesso delle ripartenze da parte dell’Inter, che dal canto suo ha saputo chiudersi molto bene. Inter favorita per lo scudetto? Credo questa sia più una pressione mediatica messa sulle spalle della squadra. Quello che è sicuro è che può dire la sua. In molti dicono che stare in Europa possa essere una spinta anche in campionato, ma dall’altro lato si può dire che, avendo altri impegni, si possono avere molti più svantaggi in Serie A. Dipende poi da quanto è bravo a reggere lo spogliatoio”.