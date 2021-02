Boninsegna: “L’Inter può vincere con la Juve. Confido in Lukaku, Chiellini…”

TORINO- E’ il giorno di Juventus-Inter, gara valevole per il ritorno delle semifinali di Coppa Italia. Una partita dall’esito incerto come ogni “derby d’Italia che si rispetti”. Di queste partite, con entrambe le maglie, ne ha giocate tante l’ex attaccante Roberto Boninsegna, che ai microfoni di Radio Nerazzurra ha così analizzato la situazione: “Lukaku e Hakimi determinanti? Sicuramente si. L’attaccante belga è il calciatore più importante per l’Inter, è insostituibile. Andare a Torino a vincere con due gol di scarto non sarà sicuramente un’impresa semplice, ma per come stanno giocando adesso i nerazzurri tutto è possibile. C’è ancora speranza, confido molto in Lukaku e negli altri.

Se mi rivedo in Lukaku? Come modo di giocare c’è qualche affinità, anche io attaccavo la profondità per permettere alla squadra di salire, giocando anche da punta d’area coem fa lui. Eì uno che si sacrifica e gioca molto con il resto della squadra, insieme a Lautaro Martinez forma una delle coppie d’attacco più forti in giro per l’Europa. Consigli da dargli? Dovrebbe essere più egoista in alcune occasioni. A volte gioca la palla mettendo i suoi compagni in condizioni di andare a rete, mentre io invece me ne dimenticavo proprio.

Gagliardini al posto di Vidal? La rosa che ha a disposizione Conte è molto ampia, c’è bisogno di tanto in tanto di far ruotare i giocatori, altrimenti è inutile avere a disposizione 25 o più calciatori. Eriksen sarebbe potuto partire dal primo minuto come a Firenze, ma nell’arco del contesto della partita ci sono delle sostituzioni e partire con chi ha riposato può essere la scelta giusta per mettere in difficoltà fisicamente una squadra come la Juventus. Pirlo? Ha iniziato la stagione facendo diversi esperimenti, poi purtroppo hanno recuperato Chiellini. Secondo me è il giocatore più importante che ha a disposizione questa squadra, è ancora uno dei più grandi marcatori del mondo. Tornando a disposizione ha sistemato il reparto difensivo”.