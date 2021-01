Boninsegna: “La Juventus non è esistita, è stato un disastro. C’è qualcosa che non va bene”

TORINO – La Juventus è uscita sconfitta ieri sera da San Siro nella sfida contro l’Inter. I nerazzurri hanno dominato la squadra di Andrea Pirlo, che ha perso la partita su tutti i fronti, non solo nel risultato ma anche nell’atteggiamento e nella cattiveria, mancata per tutto il corso del match ai giocatori bianconeri, che sono stati in balia della squadra di Antonio Conte per tutta la durata del match.

La Juventus è chiamata ora a rialzarsi già a partire da mercoledì, quando a Reggio Emilia scenderà in campo contro il Napoli per giocarsi la Supercoppa Italiana, primo trofeo in palio per Andrea Pirlo, e primo trofeo della stagione, che i bianconeri vorranno portare a casa per cancellare la brutta prestazione di questa sera.

Una battuta d’arresto per la squadra di Torino, commentata dall”ex calciatore della Juventus e dell’Inter Roberto Boninsegna ha parlato intervistato dai microfoni di Radio Anch’io Lo Sport: “L’Inter ieri è stata perfetta, a parte che la Juventus non è esistita. L’Inter ha giocato con più grinta e loro non hanno tenuto il ritmo già nel primo tempo. Pirlo non ha superato Conte, grande gara per i nerazzurri che sono andati in campo determinati per vincere questa gara e l’hanno vinta meritatamente. Ora c’è da dedicarsi sono allo scudetto. Neanche negli amatori prendono il gol realizzato da Barella. La sconfitta contro la Fiorentina per la Juventus è stato un campanello d’allarme, c’è qualcosa che evidentemente non va bene. Ieri sera la Juventus non è esistita neanche a centrocampo: un disastro. Merito anche dell’Inter che sta attraversando un buon momento ma anche loro spesso sbandano, vedi contro la Sampdoria. Ronaldo? Ronaldo sta pagando gli anni che passano anche per lui ma anche il non gioco della sua squadra. La Juventus gioca male senza togliere niente all’Inter che ieri è stata la più bella del campionato”.

