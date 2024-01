Boninsegna: “La Juve voleva Riva, ma lui era una bandiera del Cagliari”

Boninsegna ha ricordato Riva da calciatore: il suo compagno ha ricordato come la bandiera del Cagliari decise di non passare alla Juventus

Intervistato per il Corriere dello Sport, Roberto Boninsegna ha parlato di Gigi Riva, recentemente scomparso a seguito di un malore. Il suo compagno ai tempi del Cagliari ha ricordato la straordinaria carriera del campione, sottolineando la sua grande appartenenza ai colori rossoblù. Infatti, il giocatore fu inseguito con bramosità dalla Juventus ma decise di rimanere in Sardegna per amore della maglia. Ecco le sue parole: