Bonini: “Zidane alla Juve? Dipende da che giocatori gli danno”

Massimo Bonini , ex calciatore della Juventus , ha detto la sua a TMW Radio, parlando anche dei bianconeri. Ecco le sue parole sul possibile arrivo di Zidane sulla panchina di Madama: "Zidane alla Juve? Dipende tutto dalla società cosa cerca e che giocatori può portare. Zidane è un gestore come Allegri. È logico che il francese riempie molto la bocca e conosce molto bene l’ambiente. Ha già allenato a grandissimi livelli. Bisognerà capire anche la situazione dei punti. Penso che aver giocato ad altissimo livello può solo aiutare. Dipende, però, tutto dalla passione che si ha. È logico che Zidane ha una classe incredibile e deve anche comprendere che i propri giocatori possono aver difficoltà. L'allenatore deve essere bravo a insegnare che si gioca insieme.

Io penso che ormai questi giovani hanno fatto anche esperienza. Credo che si debbano sentire più importanti nel senso giocare più da titolari. I giovani possono sbagliare qualche partita ma non vanno messi in discussione. Se piovono sempre critiche è difficile farli crescere ma, soprattutto, che aiutino la società.

Per me, poi, è importante farli giocare con i calciatori importanti e vederli tutti i giorni. Questo, forse, anche di più di mandarli in prestito a fare i titolari. Juve-Napoli? Non è stata la partita ma è un po’ il campionato che non dice niente. Il Napoli lo ha vinto da mesi".