Bonini: “Vlahovic? Vede la porta e il gol di ieri è nato perché ci ha creduto”

Bonini ha parlato

redazionejuvenews

Massimo Bonini, ex centrocampista della Juventus, ha parlato in esclusiva ai microfoni di TMW circa la partita di ieri disputata dai bianconeri: "Ieri col Sassuolo nel primo tempo la squadra di Allegri ha sofferto ma nella ripresa ha meritato e quando vinci negli ultimi minuti vuol dire che ci credi e così aumenta anche l'autostima. Con Vlahovic per la Juve ora è un po' più semplice? Il giocatore che serviva, attacca la profondità e dà soluzioni. Vede la porta e il gol di ieri è nato perché ci ha creduto. Giovane ma anche una gran personalità.

Il gioco della Juve migliorerà? Deve migliorare, però tutte le squadre devono fare i conti con le assenze e i tanti impegni. Si cerca in generale di creare occasione ma stando attenti all'equilibrio, provando a concedere poco agli avversari. La Juve ora con Vlahovic ha più opzioni: mi piacerebbe vedere un Dybala più vicino alla porta, mi pare che ora parta troppo lontano. In Coppa Italia in semifinale ci sarà Fiorentina-Juventus? Sempre particolare come sfida ma ora lo sarà di più vista la questione Vlahovic. E' bella da giocare e a Firenze ci saranno tantissime motivazioni visto che la Juve non è la squadra che amano.

Che ricordi personali ho con la Fiorentina? Belli e brutti nel senso che qualche gol l'ho segnato ma contro i viola quando giocavo nel Bologna mi ruppi anche la gamba per un fallo di Dell'Oglio. Che penso della Fiorentina attuale? Ottima squadra, mi piace molto: Italiano ha cambiato mentalità, rischia, gioca all'attacco. La Fiorentina è propositiva, Italiano ha idee: è chiaro che serve tempo per essere competitivi. Domenica c'è per la Juve la sfida con l'Atalanta? Vero che ai bergamaschi mancano alcuni giocatori importanti ma è una squadra che mi piace come mentalità: ora le gira male però gioca a calcio e occorre sempre aver timore. Una gara fondamentale per il quarto posto perché è uno scontro diretto e non puoi permetterti di perderlo".