Bonini: “Per dare giudizi su Pirlo bisogna aspettare. Campionato ancora lungo, ma…”

TORINO- La Juventus è pronta a rituffarsi sul campionato. Il successo in Supercoppa Italiana sul Napoli, arrivato mercoledì scorso al “Mapei Stadium” di Reggio Emilia grazie ai gol di Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata, è già alle spalle e all’orizzonte c’è la partita di domani contro il Bologna. I bianconeri, nello scontro dell’Allianz Stadium, che andrà in scena alle 12.30, hanno assolutamente bisogno di una vittoria. Il brutto ko di San Siro contro l’Inter ha allontanato la vetta, interrompendo la striscia di tre vittorie consecutive ottenute in questo inizio di 2021 (Udinese, Milan e Sassuolo), complicando ulteriormente la strada che porta al decimo scudetto consecutivo. Ai microfoni di Radio Sportiva, l’ex centrocampista Massimo Bonini, protagonista di numerosi successi in bianconero negli anni ’80, ha analizzato così la situazione della squadra di Andrea Pirlo:

"Vincere un trofeo è sempre una grande iniezione di stima per la squadra, la migliora tanto e questa è sempre una grande cosa. La Juve, però, ha ancora bisogno di trovare i giusti equilibri. La squadra mercoledì ha vinto contro il Napoli, ma non è ancora riuscita a convincere in pieno sul piano del gioco. Certamente la situazione legata al Covid non ha reso semplice il lavoro di Andrea Pirlo, così come il calendario. Ormai si deve giocare una partita ogni tre giorni. Per poter dare un vero e proprio giudizio sul tecnico bianconero, che è alla prima esperienza su una panchina, bisogna quindi aspettare ancora un po' di tempo. Chiaramente alla Juve questa è un'utopia, non esiste questa possibilità. Il campionato però è ancora molto lungo e in Champions League la squadra è ancora in corsa per puntare alla coppa".