Bonini: “La Juve non può rinunciare ad un giocatore come CR7”

L'ex giocatore della Juve ha rilasciato delle dichiarazioni

SU CRISTIANO RONALDO - "Ora che CR7 è tornato la situazione è un pezzo avanti. Penso che il portoghese sia importantissimo per questa squadra, ogni anno fa una trentina di gol e non puoi rinunciare ad un giocatore così. Bisogna metterlo nelle condizioni giuste, lui è esigente e molto ambizioso ma se resta ha deciso che questa è la soluzione migliore".

SUL MERCATO - "In attacco credo che la Juve sia coperta. Se Dybala sta bene non c'è bisogno di acquistare tanti giocatori, magari c'è da intervenire in difesa e a centrocampo con giocatori funzionali. Forse un esterno sinistro ci vuole. A centrocampo si sono sottolineati spesso l'anno passato i problemi, ma è stata più che altro una questione di squadra. Tutti devono aiutarsi e l'anno scorso c'era forse un po' di confusione a livello tattico, anche se Pirlo per la verità ha dovuto fare i conti con tanti infortuni e ha fatto fatica a riproporre la stessa formazione. Ma sono comunque convinto che la Juve sia un'ottima squadra anche con Arthur, Rabiot e Bentancur.