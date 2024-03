Bonini: “Obiettivo quarto posto per la Juve? Non è questa la mentalità…”

Massimo Bonini, ex calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlandone a Tuttojuve. Ecco le sue parole: "Ho sentito più e più volte ripetere a mezzo stampa che l'obiettivo è di centrare il quarto posto. Questa non è la mentalità della Juventus, perché una società di questo blasone vuole sempre vincere. Da questo punto di vista, noi tifosi bianconeri siamo abituati bene. E non si può pensare ad inizio stagione di lottare per il secondo posto. La società, in questo momento, sta cercando di riassestare i conti e forse sta lasciando perdere il campo. Alle spalle ci deve essere un club capace di dare pressioni ai giocatori, da noi c'era Boniperti che si faceva sentire non appena pareggiavamo una partita. Ci ha insegnato che qui si lotta solo per vincere. Qui, invece, mi sembra ci sia stato un appagamento".