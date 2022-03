Bonini: “Danilo è uno dei leader della squadra, non delude mai”

Massimo Bonini, ex calciatore della Juventus, ha analizzato il buon momento del club bianconero in campionato.

Massimo Bonini , ex calciatore della Juventus dal 1981 al 1988, ha rilasciato delle dichiarazioni a Tuttojuve.com, parlando del periodo di forma dei bianconeri. Ecco le sue parole sulla vittoria contro la Salernitana : "La Salernitana sulla carta era la sfida più semplice da giocare, ma dopo una delusione europea non è mai facile tornare subito sul pezzo. La Juve è stata brava ad ipotecarla nel primo tempo, poi ha gestito bene il risultato. Mi ha convinto il feeling tra Dybala e Vlahović, ora con l'Inter ci giochiamo il terzo posto. Danilo ha fatto una partita di vigore, di grinta, è sempre stato molto ordinato e sul pezzo. Ha corso tanto, un po' come facevo io. E' uno dei leader della squadra, Danilo non delude mai."

Sull'esordio di Miretti, scelta di Allegri che riscosso non poche critiche per il poco minutaggio concesso al classe 2003: "Non cercherei per forza il pelo nell'uovo nelle scelte tattiche di Allegri. Mi soffermerei di più sull'emozione provata da un giovane ragazzo come lui nel debuttare per la prima volta in campionato. Lui e tanti altri giovani della Primavera e dell'U23 si stanno mettendo in mostra, è giusto concedere una chance per farsi notare. Questi ragazzi avranno bisogno di continuità, anche se sbagliano bisogna perdonarli. Per questo, la mia speranza è che possano sempre trovare il maggior spazio possibile. Oggi sono solo tre minuti, ma domani potranno essere molti di più."